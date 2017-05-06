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    Замглавы МИД Азербайджана прокомментировал вопрос закрытия офиса ОБСЕ в Армении

    Мы требовали от председательства ОБСЕ, чтобы офис в Ереване не касался аспектов конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана  Араз Азимов прокомментировал вопрос закрытия офиса ОБСЕ в Армении. Как сообщает Report, по словам А. Азимова, требования о закрытии офиса ОБСЕ в Ереване основывались на легитимных требованиях Азербайджана.

    "Мы требовали от председательства ОБСЕ, чтобы офис в Ереване не касался аспектов конфликта между Арменией и Азербайджаном. Были подняты эти вопросы и австрийское председательство приняло определенные меры. Но Армения не дала на них согласия. Таким образом, Австрия и ОБСЕ приняли решение закрыть офис в Ереване. Процесс уже начался и завершится примерно через 3 месяца", - заявил А. Азимов. 

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