Замглавы МИД Азербайджана прокомментировал вопрос закрытия офиса ОБСЕ в Армении

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов прокомментировал вопрос закрытия офиса ОБСЕ в Армении. Как сообщает Report, по словам А. Азимова, требования о закрытии офиса ОБСЕ в Ереване основывались на легитимных требованиях Азербайджана.

"Мы требовали от председательства ОБСЕ, чтобы офис в Ереване не касался аспектов конфликта между Арменией и Азербайджаном. Были подняты эти вопросы и австрийское председательство приняло определенные меры. Но Армения не дала на них согласия. Таким образом, Австрия и ОБСЕ приняли решение закрыть офис в Ереване. Процесс уже начался и завершится примерно через 3 месяца", - заявил А. Азимов.