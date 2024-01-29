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Замглавы МИД: Армения еще не подписала итоговые документы ОДКБ

Замглавы МИД: Армения еще не подписала итоговые документы ОДКБ Армянская сторона все еще не поставила подпись под итоговыми документами ОДКБ, принятыми на ноябрьском саммите организации в Минске.
В регионе
29 января 2024 г. 14:27
Замглавы МИД: Армения еще не подписала итоговые документы ОДКБ

Армянская сторона все еще не поставила подпись под итоговыми документами ОДКБ, принятыми на ноябрьском саммите организации в Минске.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

По его словам, обсуждения по этим документам еще продолжаются. Армянская сторона не участвовала на саммите, поэтому ее подписи на них нет.

В декабре прошлого года принятые на саммите нормативные акты представил армянской стороне генсек организации Имангали Тасмагамбетов в ходе своего визита в Ереван.

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Версия на английском языке Armenia has not yet signed final documents of CSTO, deputy FM says
Версия на азербайджанском языке Ermənistan KTMT-nin yekun sənədlərini hələ imzalamayıb

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