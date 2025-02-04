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МИД Армении: Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку

МИД Армении: Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку Продолжаются усилия по нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, также наблюдается позитивная динамика в процессе подготовки мирного соглашения.
В регионе
4 февраля 2025 г. 11:32
МИД Армении: Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку

Продолжаются усилия по нормализацию отношений с Азербайджаном, также наблюдается позитивная динамика в процессе подготовки мирного соглашения между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью "Арменпресс" сказал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Наши подходы к завершению мирного соглашения, к чему мы действительно очень близки, продвижению процесса делимитации, в котором есть позитивная динамика, и открытию коммуникаций являются конструктивными, направленными на реальное достижение прочного мира", - отметил он.

Ованнисян сказал, что продолжается работа со всеми партнерами, чтобы поддержать этот процесс.

"Конечно, мы должны верить, что добьемся результатов", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün səylər davam etdirilir

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