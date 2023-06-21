Замглавы МИД Армении обсудил с главой подкомитета ЕС нормализацию связей с Анкарой и Баку

Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян обсудил с главой подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо процессы нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян обсудил с главой подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо процессы нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества между Арменией и Европейским союзом. Костанян придал большое значение размещению миссии Евросоюза в Армении и усилиям ЕС, направленным на стабилизацию ситуации с безопасностью в регионе.