Замглавы МИД Армении: Миссия наблюдателей готовит отчеты для ЕС

Миссия наблюдателей ЕС в Армении, на границе с Азербайджаном работает достаточно эффективно.

Миссия наблюдателей ЕС в Армении, на границе с Азербайджаном работает достаточно эффективно.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам замглавы МИД Паруйр Ованнисян.

"Работа продолжается, делегаты периодически готовят свои отчеты для Евросоюза", - сказал он после заседания правительства.

При этом в МИД не владеют информацией, к каким выводам пришла миссия.

Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей на условную армяно-азербайджанскую границу.

Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца.