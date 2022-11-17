Замглавы МИД Армении: Миссия наблюдателей готовит отчеты для ЕС

Миссия наблюдателей ЕС в Армении, на границе с Азербайджаном работает достаточно эффективно.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам замглавы МИД Паруйр Ованнисян.
"Работа продолжается, делегаты периодически готовят свои отчеты для Евросоюза", - сказал он после заседания правительства.
При этом в МИД не владеют информацией, к каким выводам пришла миссия.
Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей на условную армяно-азербайджанскую границу.
Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца.