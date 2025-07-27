Замглавы комитета парламента Грузии находится с визитом в Азербайджане

Заместитель председателя комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Георгий Чакветадзе прибыл с рабочим визитом в Баку.

Заместитель председателя комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Георгий Чакветадзе прибыл с рабочим визитом в Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинский парламент, в рамках визита он встретился со студентами - участниками грузино-азербайджанского молодежного форума. Политик подчеркнул значимость форума для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, особо отметив роль президентов Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в реализации проекта.

Форум впервые проходит в этом году с 22 по 28 июля в Губе, Баку и Сумгайыте. В нем участвуют 90 студентов, знакомящихся с культурой обеих стран. Следующий этап форума состоится в Грузии.

В рамках визита Чакветадзе также проведет встречи в парламенте Азербайджана, Министерстве молодежи и спорта, а также в Бакинском государственном университете.