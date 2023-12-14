Замглавы аппарата премьера Армении опроверг слухи об ожидаемой отставке Пашиняна

Слухи об ожидаемой отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна и проведение досрочных выборов в стране не соответствуют действительности.

Слухи об ожидаемой отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна и проведение досрочных выборов в стране не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях написал замруководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.

"Разговоры об отставке премьер-министра и досрочных выборах совершенно лживы, такие обсуждения даже не ведутся", заявил он, отметив, что распространяя подобные слухи оппозиция пытается "сыграть на эмоциях общественности" с тем, чтобы "сформировать новое уличное движение".