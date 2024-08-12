Замглаву Минэнергетики Украины задержали за взятку в полмиллиона долларов

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную одним из заместителей министра энергетики.

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную одним из заместителей министра энергетики.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.

При этом не указывается имя чиновника. Отмечается, что он, пользуясь своими полномочиями, за полмиллиона долларов пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровском.

Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли.