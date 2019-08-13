Замглавы МВД Кыргызстана отстранили от должности за предательство интересов страны

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Заместитель главы МВД Кыргызстана Курсан Асанов был отстранен от должности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что он был уволен за предательство интересов страны.

Курсан Асанов вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений в селе Кой-Таш.

Отмечается, что служба внутренних расследований МВД Кыргызстана провела служебное расследование "по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка во время событий 7-8 августа"."По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве.