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Замглавы минобороны: Иран сотрудничает с Россией в сфере производства спутников связи

Замглавы Минобороны: Иран сотрудничает с Россией в сфере производства

Иран сотрудничает с Россией в сфере производства метеорологических спутников и спутников связи.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минобороны и руководитель организации авиакосмической промышленности Ирана Абдолкарим Банитарафи.

"Насколько мне известно, в настоящее время ведётся совместное сотрудничество по производству метеорологических и телекоммуникационных спутников", - сообщил Банитарафи, отвечая на вопрос о возможности производства и запуска общего спутника.

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