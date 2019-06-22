​Замглавы МИД Британии посетит Иран

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Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон 23 июня отправится в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров представитель королевства призовёт Тегеран к "срочной деэскалации" ситуации в регионе.

"Маррисон призовёт к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки", - указано в тексте.

Напомним, ранее военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.