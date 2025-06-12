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Замгенсека ОТГ: Каспий - ключевой фактор в экономических отношениях в рамках Среднего коридора

Замгенсека ОТГ: Каспий - ключевой фактор в экономических отношениях в рамках Среднего коридора Каспийское море играет важную роль в экономических и торговых связях в рамках Среднего коридора.
В регионе
12 июня 2025 г. 12:37
Замгенсека ОТГ: Каспий - ключевой фактор в экономических отношениях в рамках Среднего коридора

Каспийское море играет важную роль в экономических и торговых связях в рамках Среднего коридора.

Об этом Report заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.

По его словам, в рамках ОТГ уже реализован ряд инициатив в сфере транспорта, туризма, образования, а также экономики. В ближайшей перспективе приоритетами станут экологическая повестка, борьба с изменением климата, продовольственная безопасность и укрепление сотрудничества в оборонной сфере.

"Экономика всегда будет в центре внимания. Мы хотим довести взаимную торговлю между странами ОТГ до 100 млрд долларов. Сейчас она составляет около 5% от общего внешнеторгового оборота наших стран", - отметил Коджаман.

Он также подчеркнул, что укрепление сотрудничества в сфере окружающей среды, в том числе по вопросам, связанным с уровнем воды в Каспийском море, становится все более актуальным.

"Уровень воды в Каспии снижается, что требует от нас принятия мер уже сегодня, обдумывания возможностей сотрудничества. Потому что Каспий - ключевой фактор в экономических и торговых отношениях в рамках Среднего коридора. Сотрудничество вокруг Каспийского моря с каждым днем усиливается, поскольку оно является очень важной частью Среднего коридора", - добавил Коджаман.

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Версия на азербайджанском языке Ömər Kocaman: Orta Dəhliz üzrə iqtisadi əlaqələrdə Xəzər mühüm faktordur

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