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Замгенпрокурора России подал в отставку

Замгенпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству ТАСС сообщили, что документы на В.Малиновского в верхнюю палату парламента пока не поступали.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

Отметим, что 67-летний Малиновский долгое время курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский федеральный округ. Заместителем генерального прокурора он был назначен в 2006 году.

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