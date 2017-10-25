Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа освобождены

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгёз и Ильми Умеров освобождены.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил один из членов съезда крымских татар Заир Смедла.

По его словам, оба получили свободу на основе обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому коллеге Владимиру Путину.

Ахтем Чийгёз и Ильми Умеров отправлены из Анапы в Анкару.

Ахтем Чийгёз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента. Он получил 8 лет колонии общего режима. Ильми Умеров был приговорен к 2 годам колонии-поселения.