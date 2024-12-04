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Заместитель Верховного лидера Ирана прибыл с визитом в Москву

Заместитель Верховного лидера Ирана прибыл с визитом в Москву Заместитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву.
В регионе
4 декабря 2024 г. 11:27
Заместитель Верховного лидера Ирана прибыл с визитом в Москву

Заместитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает иранское посольство в России.

"Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, во вторник, 4 декабря, в Москву и был встречен послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства.

Диппредставительство Ирана уточняет, что в ходе краткого визита в Россию Куми планирует провести встречи с российскими религиозными лидерами и проживающими в России иранскими студентами.

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Версия на азербайджанском языке İranın ali rəhbərinin nümayəndəsi Moskvada səfərdədir

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