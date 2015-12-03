Заместитель премьер-министра Турции: С Азербайджаном и Туркменистаном может быть подписан новый нефтегазовый договор

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В рамках визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана подписано новое соглашение с Катаром относительно экспорта сжиженного газа. С Азербайджаном и Туркменистаном также может быть подписан новый нефтегазовый договор.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции, советник правительства Нуман Куртулуш на одном из телеканалов, комментируя слова гражданина из Эрзурума: "Мы будем сжигать навоз, а что будут кушать русские".

Заместитель премьер-министра отметил, что несмотря на то, что слова граждан очень приятны, зависимость Турции от экспорта газа и нефти является реальностью.

"Сжигание навоза является показателем сопротивления нашего народа. Даст Аллах, необходимости в сжигании навоза не будет. Подумайте сами: те, кто хотят транспортировать газ в Европу, вынуждены делать это через территорию Турции", - заявил Н.Куртулмуш.