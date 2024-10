Заместитель госсекретаря США прибыла в Киев

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея прибыла в Украину.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

"Прибыла в Киев, чтобы подтвердить приверженность США надежной гражданской безопасности и гуманитарной поддержке", - написала она.