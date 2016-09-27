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    Заместитель госсекретаря США находится с визитом в Турции

    В рамках визита планируется обсуждение сотрудничество США и Турции по вопросам борьбы с ИГ

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен нахзодится с визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепартамента США, в рамках визита планируется обсуждение сотрудничество США и Турции по вопросам борьбы с ИГ, а также другие стратегические и двусторонние вопросы.

    Блинкена будут сопровождать спецпосланник президента США Бретт Макгурк и помощник заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джонатан Коэн.

    Визит завершится 28 сентября. 

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