Заместитель госсекретаря США находится с визитом в Турции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен нахзодится с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепартамента США, в рамках визита планируется обсуждение сотрудничество США и Турции по вопросам борьбы с ИГ, а также другие стратегические и двусторонние вопросы.

Блинкена будут сопровождать спецпосланник президента США Бретт Макгурк и помощник заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джонатан Коэн.

Визит завершится 28 сентября.