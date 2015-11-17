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    ​Заместитель главы МИД Ирана: За истекшие 5 лет мы потеряли в Сирии своих лучших кадров

    Хусейн Амир-Абдоллахиан: Два года назад на встрече с Асадом я предложил ему отправить семью в Иран

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Два года назад на встрече с Башаром Асадом я предложил ему отправить семью в Иран, однако он отказался".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом на прошедшей в тегеранском Университете Шериф конференции заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Хусейн Амир-Абдоллахиан.

    По словам представителя МИД Ирана, на его предложение Башар Асад ответил, что до конца жизни вместе с супругой останется в Сирии: "В Сирии уже пять лет идет гражданская война. За это время самую большую поддержку Башару Асаду оказывал Иран. За истекшие 5 лет мы понесли большие потери. Там мы потеряли лучших кадров. Если бы мы не поддержали сирийскую армию, Асад не выдержал бы даже двух-трех лет".  

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