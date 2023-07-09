Заместитель главы ЦИК: Пока что в ходе выборов серьезных нарушений не обнаружено

С начала голосования на досрочных президентских выборов в Узбекистане не обнаружено серьезных нарушений

С начала голосования на досрочных президентских выборов в Узбекистане не обнаружено серьезных нарушений.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров.

Он добавил, что избиратели активно участвуют в голосованиях.

"По данным на 11:00 по местному времени, из 19 414 914 избирателей уже проголосовали 6 463 874, что составляет 33,54%",- сказал он.

Самое большое число голосовавших из городов Андижан - 663 290 человек (39,37%), Самарканд- 716 580 ( 33,22%), Фергана - 793 244 (35,96%).

Напомним, что голосвание продолжится до 20:00 по местному времени.