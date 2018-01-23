Заместитель генсека НАТО: Турция вправе защищать свою безопасность

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Турция вправе защищать свою безопасность, но при операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне ответ должен быть пропорционален угрозам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во вторник.

Гетемюллер находится в Анкаре с двухдневным рабочим визитом.

"Турция – страна, которая больше всех столкнулась с террористической угрозой на своих границах, и она ведет с этой ужасной угрозой борьбу. В отношении курдских вооруженных формирований (в Сирии) есть законные основания для беспокойства. Однако необходимо выдерживать баланс между угрозами и ответом на них", - сказала Гетемюллер в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос об отношении НАТО к операции ВС Турции в Африне.

Она добавила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и "удовлетворен общением с ним".