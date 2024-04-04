Заместитель генпрокурора Ирана: Прикаспийские cтраны должны беречь биоразнообразие Каспия

Прикаспийские государства должны беречь биоразнообразие Каспия.

Прикаспийские государства должны беречь биоразнообразие Каспия.

Как передает Report, об этом заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки заявил в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран в Баку.

"В первую очередь, хотели бы выразить соболезнования России в связи с терактом в "Крокус сити холле". Что касается защиты Каспия, на данный момент мы имеем более 200 документов по его охране. Эти документы являются важной основой для недопущения каких-либо злоупотреблений ресурсов Каспия",- сказал он.

По словам Торки, очень важно сформировать соответствующие рычаги управления для решения этого вопроса.

"Особую роль в этой работе будут играть органы прокураторы. Сегодняшняя встреча открывает перспективы для будущего сотрудничества",- добавил он.