Заместитель генпрокурора Ирана: Прикаспийские cтраны должны беречь биоразнообразие Каспия

Прикаспийские государства должны беречь биоразнообразие Каспия.
Как передает Report, об этом заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки заявил в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран в Баку.
"В первую очередь, хотели бы выразить соболезнования России в связи с терактом в "Крокус сити холле". Что касается защиты Каспия, на данный момент мы имеем более 200 документов по его охране. Эти документы являются важной основой для недопущения каких-либо злоупотреблений ресурсов Каспия",- сказал он.
По словам Торки, очень важно сформировать соответствующие рычаги управления для решения этого вопроса.
"Особую роль в этой работе будут играть органы прокураторы. Сегодняшняя встреча открывает перспективы для будущего сотрудничества",- добавил он.