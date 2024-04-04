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Заместитель генпрокурора Ирана: Прикаспийские cтраны должны беречь биоразнообразие Каспия

Заместитель генпрокурора Ирана: Прикаспийские cтраны должны беречь биоразнообразие Каспия Прикаспийские государства должны беречь биоразнообразие Каспия.
В регионе
4 апреля 2024 г. 10:34
Заместитель генпрокурора Ирана: Прикаспийские cтраны должны беречь биоразнообразие Каспия

Прикаспийские государства должны беречь биоразнообразие Каспия.

Как передает Report, об этом заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки заявил в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран в Баку.

"В первую очередь, хотели бы выразить соболезнования России в связи с терактом в "Крокус сити холле". Что касается защиты Каспия, на данный момент мы имеем более 200 документов по его охране. Эти документы являются важной основой для недопущения каких-либо злоупотреблений ресурсов Каспия",- сказал он.

По словам Торки, очень важно сформировать соответствующие рычаги управления для решения этого вопроса.

"Особую роль в этой работе будут играть органы прокураторы. Сегодняшняя встреча открывает перспективы для будущего сотрудничества",- добавил он.

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Версия на английском языке Deputy Prosecutor General of Iran: Littoral countries must protect biodiversity of Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке İran Baş prokurorunun müavini: Xəzəryanı dövlətlər dənizin biomüxtəlifliyini qorumalıdır

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