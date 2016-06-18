​Заместитель генпрокурора Армении освобожден от занимаемой должности

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Указом президента Армении Сержа Саргсяна Грачья Бадалян освобожден от должности заместителя генерального прокурора Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Армении.