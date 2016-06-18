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    ​Заместитель генпрокурора Армении освобожден от занимаемой должности

    Серж Саргсян подписал соответствующий указ

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Указом президента Армении Сержа Саргсяна Грачья Бадалян освобожден от должности заместителя генерального прокурора Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Армении. 

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