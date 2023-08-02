Замдиректора одной из школ Армении выманил у горожан около 800 тыс. долларов

Замдиректора одной из средних школ города Гавар выманил у жителей города около $800 тысяч.

Замдиректора одной из средних школ города Гавар (Армения) выманил у жителей города около $800 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По материалам дела, замдиректора (указанный под инициалами Н. А.) просил у жителей города в долг деньги, пользуясь их доверием к себе и к своему брату, политическому деятелю.

Вдобавок, замдиректора заверял, что его брат якобы открыл банк, где можно открыть вклад под 30% годовых. Под таким предлогом замдиректора выманил у жителей города различные суммы денег, от $3 тыс до $400 тыс. Шестеро из обманутых граждан обратились в Следственный комитет, после чего выяснились другие эпизоды мошенничества Н. А.



В 2022-23 годах мошенник взял в долг 1,2 млн драмов (около $3,1 тыс) и $15 тыс, он пообещал вернуть их через несколько дней, но так и не вернул. Возбуждено уголовное дело.