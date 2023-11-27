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Замдиректора департамента МИД РФ: Отношения Москвы и Баку на подъеме

Замдиректора департамента МИД РФ: Отношения Москвы и Баку на подъеме В феврале был официальный визит министра иностранных дел Сергей Лаврова в Баку, приуроченный к первой годовщине Декларации. Там был презентован сборник материалов о наших отношениях. Отношения России и Азербайджана на подъеме. Много общего в словах чиновн
В регионе
27 ноября 2023 г. 17:13
Замдиректора департамента МИД РФ: Отношения Москвы и Баку на подъеме

Отношения России и Азербайджана находятся на подъеме.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил по итогам состоявшегося сегодня в Москве IV заседания Российско-азербайджанского экспертного совета.

По его словам, в принятом по итогам заседания коммюнике "определены векторы развития диалога на годы вперед, которые страны будут стараться укреплять и развивать".

Калугин отметил, что платформе 3+2 в МИД РФ уделяют большое внимание. Он напомнил, что Грузия не приняла участие в этом формате, однако "дверь для нее всегда открыта".

Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ также заявил о попытках вмешательства третьих стран в дела Южного Кавказа: "Не секрет, что вокруг стран региона соревнование ведут западные игроки".

По его мнению, все, что предлагается на западных площадках для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, скопировано с "механизма РФ-Азербайджан-Армения": "Пытаются нагло своровать то, чего мы уже достигли. Мы должны вырабатывать эти решения сами".

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Версия на английском языке MFA: Moscow-Baku relations are on rise
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəsmisi: “Moskva ilə Bakı arasında əlaqələr yüksəlişdədir”

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