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Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению

Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли о планах ВСУ по проведению наступления и попросил о поставках вооружений, прежде всего д
В регионе
31 мая 2023 г. 23:01
Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли о планах ВСУ по проведению наступления и попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - отметил Залужный. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению. "Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - добавил Залужный.

Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.

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Версия на азербайджанском языке Zalujnı amerikalı həmkarını ordusunun hücum planları barədə məlumatlandırıb

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