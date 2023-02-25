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Залужный пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь в этом году

Залужный пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь в этом году В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.
В регионе
25 февраля 2023 г. 08:55
Залужный пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь в этом году

В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.

Как передает Report, об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященном годовщине полномасштабного вторжения России.

Он рассказал, как на день Святого Николая один из мальчиков спросил у него об освобождении Мариуполя.

- На День Святого Николая, прям у этого стола, мальчик четырех лет, Илья его звали. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет, - сказал Залужный.

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Версия на азербайджанском языке Zalujnı Ukrayna Ordusunun bu il Mariupolu azad edəcəyinə söz verib

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