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Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе ситуацию на фронте

Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе ситуацию на фронте Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
В регионе
5 января 2024 г. 23:14
Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram, во время разговора он рассказал своему коллеге о ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике", - заявил он.

Также с генералом Каволи Залужный подробно обсудил возможные действия противника, которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев.

"Отдельно остановились на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Zalujnı NATO-nun Avropadakı ali baş komandanı ilə cəbhədəki son durumu müzakirə edib

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