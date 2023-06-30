Залужный: Меня это совершенно не останавливает

Ядерные угрозы РФ и возможная подготовка теракта на Запорожской АЭС не "поставит на паузу" работу украинских сил по деоккупации страны.

Ядерные угрозы РФ и возможная подготовка теракта на Запорожской АЭС не "поставит на паузу" работу украинских сил по деоккупации страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

"Меня это совершенно не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то приходят извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну так что, нам сдаваться?" - сказал Залужный.

Говоря о мятеже главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ в прошлые выходные, Залужный выразил сомнение, что украинское контрнаступление получило удачный импульс от этого. По словам генерала, "вагнеровцы" уже ушли с линии фронта после захвата восточного города Бахмут месяц назад, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений, когда произошло восстание.

"Мы не чувствовали, что их оборона где-то ослабла или что-то в этом роде", - сказал он.

Однако, как пишет газета, возможно Украине придется учитывать новую, дополнительную угрозу на своей северной границе в связи с релокацией бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал Залужный.

"И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. … Наша задача - подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", - отметил генерал.