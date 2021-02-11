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Залкалиани: Грузия активно работает с Азербайджаном по экономическим проектам

Залкалиани: Грузия активно работает с Азербайджаном по экономическим проектам Дипломатический корпус Грузии мобилизован по этим основным направлениям
В регионе
11 февраля 2021 г. 15:03
Залкалиани: Грузия активно работает с Азербайджаном по экономическим проектам
Давид Залкалиани
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"Черное море имеет большое экономическое значение с точки зрения реализации инфраструктурных проектов, развития коммуникаций, а также прокладки подводных волоконно-оптических кабелей".

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, дипломатический корпус Грузии мобилизован по этим основным направлениям: "Мы очень активно работаем с нашими американскими партнерами, странами Центральной и Юго-Восточной Азии, а также с нашими стратегическими партнерами - Турцией и Азербайджаном. Грузия участвует в важных геостратегических проектах с двумя этими странами".

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Версия на английском языке Zalkaliani: Georgia works actively with Azerbaijan on economic projects
Версия на азербайджанском языке Zalkaliani: “Gürcüstan iqtisadi layihələrlə bağlı Azərbaycanla fəal iş aparır”

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