Залкалиани: Грузия активно работает с Азербайджаном по экономическим проектам

Дипломатический корпус Грузии мобилизован по этим основным направлениям

"Черное море имеет большое экономическое значение с точки зрения реализации инфраструктурных проектов, развития коммуникаций, а также прокладки подводных волоконно-оптических кабелей".

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, дипломатический корпус Грузии мобилизован по этим основным направлениям: "Мы очень активно работаем с нашими американскими партнерами, странами Центральной и Юго-Восточной Азии, а также с нашими стратегическими партнерами - Турцией и Азербайджаном. Грузия участвует в важных геостратегических проектах с двумя этими странами".