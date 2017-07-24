Закрыты израильские дипмиссии в Турции

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Израиля приняло решение о временном закрытии дипломатических миссий в Турции – посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, дипломаты продолжат работать из дому.

Вечером 23 июля было совершено нападение на охранника израильского посольства в Аммане. Тот уничтожил нападавшего. Однако Иордания, вопреки международному праву, требует выдачи израильтянина, обладающего иммунитетом.

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль принять меры по урегулированию ситуации на Храмовой горе. Он потребовал убрать металлодетекторы и вернуться к ситуации, которая была там до нападения на солдат.

"Исламский мир не будет молча наблюдать за насилием в мечети аль-Акса. Я призываю Израиль отказаться от насилия и действовать согласно международному праву", - сказал Эрдоган.