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    Закрыта дирекция строительства железной дороги Иран-Армения

    Решение предполагает увольнение 13 сотрудников

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Дирекция строительства железной дороги при минтрансе Армении будет закрыта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом принято на заседании правительства Армении 12 января.

    Дирекция действует при министерстве транспорта, связи и информационных технологий. Ранее представители минтранса заявляли, что переговоры с возможными инвесторами продолжаются. Теперь же в письменном обосновании прямо указано, что переговоры с инвестором затягиваются на неопределённый срок.

    Решение предполагает увольнение 13 сотрудников.

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