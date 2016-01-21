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    ​Закрылся один из крупнейших банков России

    Внешпромбанк лишился лицензии на осуществление деятельности

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Внешпромбанк лишился лицензии на осуществление деятельности.

    Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", финальное решение, как рассказали источники газеты, было принято в ходе заседания комитета банковского надзора Центробанка РФ.

    Фактически деятельность банка была приостановлена еще в середине декабря 2015 года. ЦБ медлил с отзывом лицензии из-за активности крупных кредиторов финансовой организации, которые настаивали на санации.

    Потери Внешпромбанка оцениваются почти в 240 млрд. руб. — это размер практически всего его баланса.

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