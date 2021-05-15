Закрылась армянская АЭС

Армянская АЭС закрылась на ремонт, планируется полная выгрузка активной зоны реактора

Работа Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении приостановлена в связи с ежегодным плановым ремонтом, в ходе которого будет проведена полная выгрузка активной зоны реактора.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте АЭС.

"15 мая 2021 года в 00:25 началась остановка энергоблока № 2 ААЭС, а в 11:45 энергоблок был отключен от энергосистемы Республики Армения. Атомная станция остановилась на ежегодный планово-предупредительный ремонт продолжительностью в 141 день, что обусловлено беспрецедентно большим объемом работ завершающего этапа программы продления срока эксплуатации энергоблока № 2 ААЭС", - говорится в сообщении.