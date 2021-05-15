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Закрылась армянская АЭС

Закрылась армянская АЭС Армянская АЭС закрылась на ремонт, планируется полная выгрузка активной зоны реактора
В регионе
15 мая 2021 г. 13:08
Закрылась армянская АЭС

Работа Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении приостановлена в связи с ежегодным плановым ремонтом, в ходе которого будет проведена полная выгрузка активной зоны реактора.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте АЭС.

"15 мая 2021 года в 00:25 началась остановка энергоблока № 2 ААЭС, а в 11:45 энергоблок был отключен от энергосистемы Республики Армения. Атомная станция остановилась на ежегодный планово-предупредительный ремонт продолжительностью в 141 день, что обусловлено беспрецедентно большим объемом работ завершающего этапа программы продления срока эксплуатации энергоблока № 2 ААЭС", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Armenian nuclear power plant suspends operation

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