Премьер: Законность применения силы в ходе акции в Тбилиси подтверждают все международные организации и партнеры

"Применение силы возле парламента в Тбилиси было законным, так как другого пути не было".

Как передает грузинское бюро Report, об этом 28 июня на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Глава правительства сказал, что законность применения силы в ходе акции в Тбилиси подтверждают все международные организации: "Наши партнеры также подтверждают, что оно было законным. Наряду с этим у части общества есть вопросы о применении чрезмерной силы отдельными сотрудниками полиции. В связи с этим проводится довольно прозрачное расследование. Народный защитник также вовлечен в процесс".