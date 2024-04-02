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Нидерландская полиция разрешила ситуацию с захватом заложников в тюрьме

Нидерландская полиция разрешила ситуацию с захватом заложников в тюрьме Нидерландская полиция мирно разрешила ситуацию с захватом заложников в тюрьме города Херхюговард.
В регионе
2 апреля 2024 г. 18:06
Нидерландская полиция разрешила ситуацию с захватом заложников в тюрьме

Нидерландская полиция мирно разрешила ситуацию с захватом заложников в тюрьме города Херхюговард.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал nu.nl.

Ранее заключенный взял в комнате отдыха в заложники двоих других заключенных. На место ЧП был вызван спецназ. После нескольких часов инцидент удалось урегулировать мирными методами, никто не пострадал.

Тюрьма в Херхюговарде состоит из двух блоков, в которых размещены в общей сложности 340 заключенных.

17.12

Заключенный в тюрьме в Херхюговарде взял в заложники двух других заключенных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал nu.nl.

По его данным, инцидент произошел в комнате отдыха. На место прибыли подразделения спецназа, которые пока пытаются взять ситуацию под контроль без применения силы.

Тюрьма в Херхюговарде состоит из двух блоков, в которых размещается в общей сложности 340 заключенных.

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