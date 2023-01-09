Правозащитница из Южного Азербайджана удостоена еще одной международной премии

Заместитель председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана Наргиз Мухаммеди удостоена премии Улофа Пальме.

Заместитель председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана Наргиз Мухаммеди удостоена премии Улофа Пальме.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило RadioFarda.

9 января Фонд Улофа Пальме назвал Наргиз Мухаммеди одной из ключевых фигур в борьбе за права женщин и свободу выражения в Иране.

Кроме того, Н.Мухаммедли в 2022 году была также удостоена премии в категории "Отвага" организации "Репортеры без границ", а в прошлом месяце была избрана BBC одной из ста авторитетных и вдохновляющих женщин мира.

Отметим, что правозащитница неоднократно подвергалась арестам и осуждению за деятельность в сфере прав человека, и в общей сложности была приговорена в 10 годам и 8 месяцам заключения. В последний раз она была задержана силами безопасности 23 апреля 2022 года.

Общая стоимость премии Улофа Пальме составляет 100 тыс. долларов.