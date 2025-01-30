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Заключение мирного договора между Ереваном и Баку - ключевой элемент для стабильности

Заключение мирного договора между Ереваном и Баку - ключевой элемент для стабильности Работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора является одним из ключевых вопросов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
30 января 2025 г. 12:08
Заключение мирного договора между Ереваном и Баку - ключевой элемент для стабильности

Работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора является одним из ключевых вопросов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В регионе обстановка остается неустойчивой. Продолжается процесс ее урегулирования, центральным аспектом которого является работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора", - сказал он.

При этом он отметил, что "напряженности в регионе способствуют попытки стран Запада закрепить свое влияние на Южном Кавказе".

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Версия на английском языке Conclusion of peace treaty between Yerevan, Baku key element for stability
Версия на азербайджанском языке İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin imzalanması sabitlik üçün əsas elementdir

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