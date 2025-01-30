Заключение мирного договора между Ереваном и Баку - ключевой элемент для стабильности

Работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора является одним из ключевых вопросов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора является одним из ключевых вопросов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В регионе обстановка остается неустойчивой. Продолжается процесс ее урегулирования, центральным аспектом которого является работа по демаркации армяно-азербайджанской границы и подготовка к заключению мирного договора", - сказал он.

При этом он отметил, что "напряженности в регионе способствуют попытки стран Запада закрепить свое влияние на Южном Кавказе".