Захватившие в Ереване в заложники врачей выдвинули свои условия

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, захватившая в заложники врачей "Скорой помощи" в Ереване в здании полка патрульно-постовой службы, выдвинула условия их освобождения, сообщает Report со ссылкой на News Armenia.

Вооруженная группа требует к себе министра здравоохранения Армена Мурадяна и группу врачей.

"Члены вооруженной группы требуют, чтобы на территории захваченного полка была проведена операция раненых ночью членов группы", - заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Анаит Айтаян.

Ранее начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что вооруженная группировка утром захватила в заложники врачей, прибывших по ее требованию для оказания помощи раненым в результате перестрелки.

В ночь на 27 июля между членами вооруженной группы и сотрудниками полиции произошла перестрелка, были ранены три человека - лидер группы Павел Манукян, его сын Арам, а также сотрудник правоохранительных органов. Еще двое раненых членов вооруженной группы, по данным полиции, находятся на территории полка.