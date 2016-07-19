Захватившие здание полиции в Ереване планируют ответить на требования СНБ до вечера

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные лица, захватившие здание полиции в Ереване, готовы ответить на требования СНБ Армении до 19:00 по местному времени. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил член оппозиционного движения "Учредительный парламент", бывший член АСАЛА Алек Енигомшян.

"Переговоры СНБ и представителей "Учредительного парламента" проводятся при моем непосредственном участии, я передал накануне членам группы "Сасна црер", которые удерживают здание полиции в Эребуни,требования СНБ, на которые они готовы ответить вечером", - заявил Енигомшян.

При этом Енигомшян отказался представить основные требования, которые СНБ выдвигает лицам, захватившим здание.

По его словам, после достижения предварительных договоренностей, а также заявления членов группы о готовности рассмотреть предложения властей, все люди, находящиеся в здании полиции, были лишены всех видов коммуникаций.

"В таких условиях невозможно вести переговоры, и если в течение получаса связь в здании не будет восстановлена, то мы будем считать, что власти в одностороннем порядке прекращают переговоры", - сказал Енигомшян.

Группа вооруженных лиц третьи сутки удерживает заложников в полицейском участке в ереванском районе Эребуни.