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Захватившего заложников на заводе в пригороде Стамбула мужчину ликвидировали

Захватившего заложников на заводе в пригороде Стамбула мужчину ликвидировали Полиция применила силу и ликвидировала мужчину, захватившего в заложники семерых сотрудников предприятия компании Procter Gamble в пригороде Стамбула Коджаэли.
В регионе
2 февраля 2024 г. 02:06
Захватившего заложников на заводе в пригороде Стамбула мужчину ликвидировали

Полиция применила силу и ликвидировала мужчину, захватившего в заложники семерых сотрудников предприятия компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула Коджаэли.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор одноименной провинции Седдар Явуз.

"Было сделано необходимое. Захвативший заложников был обезврежен", - приводит слова главы региона телеканал NTV. Все заложники освобождены.

По словам губернатора, у мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой. "Он ничего не успел сделать, все произошло мгновенно", - добавил Явуз.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени 1 февраля. В сюжетах, которые показывали с места ЧП местные телекомпании, было видно, что на теле мужчины находился пояс, предположительно с самодельным взрывным устройством.

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