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    Захватившие отдел полиции в Ереване освободили еще двоих заложников

    В заложниках продолжают удерживаться двое полицейских

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Захватившие отдел полиции в Ереване освободили двоих из четырех заложников, сообщает Report cо ссылкой на Panarmenian. 

    Также армянский телеканал Gala TV, сообщил о готовности вооруженной группы отпустить всех заложников при условии, что внутри захваченной полицейской части "будет организован пресс-пункт", при этом не уточнив, с какой целью он создается.

    В заложниках продолжают удерживаться двое полицейских: заместитель начальника полиции Армении генерал-майор полиции Вартан Егиазарян и заместитель начальника управления полиции по Еревану полковник полиции Валерий Осипян.

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