Захватившие отдел полиции в Ереване освободили еще двоих заложников

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Захватившие отдел полиции в Ереване освободили двоих из четырех заложников, сообщает Report cо ссылкой на Panarmenian.

Также армянский телеканал Gala TV, сообщил о готовности вооруженной группы отпустить всех заложников при условии, что внутри захваченной полицейской части "будет организован пресс-пункт", при этом не уточнив, с какой целью он создается.

В заложниках продолжают удерживаться двое полицейских: заместитель начальника полиции Армении генерал-майор полиции Вартан Егиазарян и заместитель начальника управления полиции по Еревану полковник полиции Валерий Осипян.