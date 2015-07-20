Захват армянами территорий Грузии будет обсуждаться в парламенте страны

Баку. 20 июля.REPORT.AZ/ "Захват армянами территорий Грузии происходит не первый год". Об этом Report сообщил депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта", зампредседателя парламентского комитета регионального развития и самоуправления Али Мамедов, комментируя информацию о захвате 10 гектаров земли приграничного с Арменией села Сазакенд, преимущественно населенного азербайджанцами.

По его словам, эти действия продолжаются уже более 10 лет, и в этот раз были захвачены приграничные территории, которые принадлежали грузинской церкви: "Каждый год они продвигают границу по 5 метров вперед. В основном это делает в селах, преимущественно населенных азербайджанцами, в других местах это не делается. Это происходит потому, что граница между Арменией и Грузией не согласована".

Он также отметил, что в связи с этим вопросом проводились многочисленные встречи и конференции, но никакого результата они не дали. Депутат, однако, сообщил, что этот вопрос в среду, 22 июня, будет обсужден на заседании фракции.

Тем не менее, депутат не исключил, что подобные действия соседнего государства могут стать причиной приграничного конфликта: "Армения пытается у всех урвать по клочку земли".

Депутат также сообщил, что, несмотря на эту ситуацию, азербайджанцы Грузии стали жить лучше, чем раньше: "При прежнем правительства была определенная "красная линия", за которую азербайджанцы не могли переступать в плане развития и обогащения. Сейчас они не чувствуют себя отчужденно. Но подобные провокации портят настроение среди населения".