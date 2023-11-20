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Захра Варизи Дозейн: Женщины в Иране активно участвуют в экономических проектах и научных исследованиях

Захра Варизи Дозейн: Женщины в Иране активно участвуют в экономических проектах и научных исследованиях В Иране значительно увеличился уровень грамотности женщин.
В регионе
20 ноября 2023 г. 16:09
Захра Варизи Дозейн: Женщины в Иране активно участвуют в экономических проектах и научных исследованиях

В Иране значительно увеличился уровень грамотности среди женщин.

Как передает Report, об этом директор по международным делам женщин при министерстве иностранных дел Ирана Захра Варизи Дозейн (Zahra Varizi Dozein) заявила, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, правительство Ирана усиленно работает над вопросом повышения грамотности женского населения страны, благодаря чему уровень образованности среди женщин увеличился с 35% до 90%.

"Женщины играют жизненно важную роль в вопросах знаний об экономике. Женщины в Иране активно участвуют в различных экономических проектах, научных исследованиях. Особо следует выделить роль женщин в управлении стартапами. Кроме того, женщины являются ведущей силой в цифровой трансформации. Правительство также оказывает поддержку предпринимательницам, предоставляя доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)", отметила она.

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