Захарова жестко ответила на провокационный вопрос армянского журналиста

Вопрос о двусторонних отношениях Азербайджана и России из уст представителей армянских СМИ выглядит абсурдно.

Вопрос о двусторонних отношениях Азербайджана и России из уст представителей армянских СМИ выглядит абсурдно.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на провокационный вопрос армянского журналиста.

"Вопрос про вызов послов Азербайджана и РФ, а также о двусторонней повестке этих стран из уст представителя армянских СМИ выглядит абсурдно и комично. Я думала вы меня спросите про заявление о "геноциде армян", которое прозвучало в Давосе. [Вопрос о том] Как мы с Азербайджаном выстраиваем двусторонние отношения, причем не на "треке" урегулирования ситуации между Баку и Ереваном, где Россия действительно играет посредническую роль, выглядит абсурдно", - заявила Захарова.

Она напомнила, что МИД РФ уже комментировал данный вопрос. "Почему представители СМИ Армении задают вопрос не по российско-армянской проблематике, а по проблематике двусторонних отношений других стран?", - спросила она.

Вместо того чтобы признать некорректность вопроса, армянский журналист начал спор, утверждая, что азербайджанские СМИ, якобы, задают подобного рода вопросы по отношению к российско-армянским отношениям.

"Я не хочу говорить слово "неправда", но это не так. Вы можете посмотреть наши прошлые брифинги и увидеть, что вопросы от азербайджанских СМИ касаются двусторонней повестки, либо вопросов урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Они безусловно касаются и других вопросов, однако их интересует международная повестка в целом", - ответила Захарова.