Захарова: Заявления Симоняна о "гибридной войне" - это виток агрессивной лексики, вызывающий недоумение

Обвинения Москвы в ведении "гибридной войны", озвученные спикером армянского парламента Аленом Симоняном, - это очередной виток какой-то агрессивной лексики, который вызывает просто недоумение.

Обвинения Москвы в ведении "гибридной войны", озвученные спикером армянского парламента Аленом Симоняном, - это очередной виток какой-то агрессивной лексики, который вызывает просто недоумение.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос журналиста News.ru.

"О какой гибридной войне против руководства Армении может идти речь, если она будет здесь представлена на мероприятиях. РФ и Армения проводят контакты на высшем уровне регулярно и по линии МИД. Мы только и говорим о взаимодействии и сотрудничестве... Что-то там, мне кажется, с позицией упомянутого вами спикера армянского парламента не вяжется.

Я себе не представляю ситуацию, при которой то, что он сказал с подачи чьей-то или сам, могло бы быть на самом деле. Ещё раз говорю, если бы какие-нибудь факты хотя бы кто-нибудь удосужился привести, но это уже невозможно. Это какая-то отработка западной брюссельской методички", - отметила Захарова.

Отметим, что 5 мая Симонян, оценивая внутриполитическую ситуацию в Армении, заявил о ведении "гибридной войны" против его страны, на которую тратятся большие деньги извне. Он фактически обвинил в этом Россию, которая якобы "пытается сменить" власть в Армении. Это заявление Симонян сделал сразу после того, как принял посла России Сергея Копыркина.



