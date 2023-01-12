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Захарова: Заявления о якобы создании РФ угрозы безопасности Армении - абсурдны

Захарова: Заявления о якобы создании РФ угрозы безопасности Армении - абсурдны Заявления о том, что Россия создает угрозу для безопасности Армении, абсурдны.
В регионе
12 января 2023 г. 13:40
Захарова: Заявления о якобы создании РФ угрозы безопасности Армении - абсурдны
Мария Захарова

Заявления о том, что Россия создает угрозу для безопасности Армении, абсурдны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия настроена на предметное урегулирование вокруг Лачинской дороги, а не на популизм.

Захарова подчеркнула, что российские военные пограничники десятилетиями вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении и хранят ее рубежи. "Это объективная реальность, которую невозможно отрицать, притом ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутствие России соответствует национальным интересам республики. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчета в реальных последствиях такого шага", - отметила дипломат.

Она напомнила об упущенной армянами возможности сесть в очередной раз за стол переговоров: "Ереван, к сожалению, упустил в декабре возможность провести в Москве переговоры с азербайджанской стороной. Но предложение остается в силе. Москва готова предоставить площадку для встречи", - сказала она.

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