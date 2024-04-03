Захарова: Заявления Армении о том, что ОДКБ не оказал ей помощь - ложь

Заявления Еревана о том, что Москва и ОДКБ не помогли Армении в период обострения ситуации в регионе - ложь.

Заявления Еревана о том, что Москва и ОДКБ не помогли Армении в период обострения ситуации в регионе - ложь.

Как передает Report, об этом в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Ереван принимал решения по Карабаху под влиянием НАТО.

"Я обвиняю во лжи всех тех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это не правда, это ложь. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом. Я обвиняю во лжи всех тех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху", - сказала она.