Захарова заявила, что оружие США в Украине приводит к продлению конфликта

Посольству США в Киеве стоит признаться, что оружие, передаваемое Вашингтоном киевскому режиму, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

Посольству США в Киеве стоит признаться, что оружие, передаваемое Вашингтоном киевскому режиму, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что диппредставительство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских".

"Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", - указала она.