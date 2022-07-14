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Захарова заявила, что оружие США в Украине приводит к продлению конфликта

Захарова заявила, что оружие США в Украине приводит к продлению конфликта Посольству США в Киеве стоит признаться, что оружие, передаваемое Вашингтоном киевскому режиму, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.
В регионе
14 июля 2022 г. 23:16
Захарова заявила, что оружие США в Украине приводит к продлению конфликта
Мария Захарова

Посольству США в Киеве стоит признаться, что оружие, передаваемое Вашингтоном киевскому режиму, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что диппредставительство США в Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских".

"Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", - указала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Vaşinqtonun Kiyevə verdiyi silahlar münaqişəni uzadır”

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