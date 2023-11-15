Захарова: Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению

Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику в Украине.

Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику в Украине.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Запад, чьи планы в украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра страны Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи".

"Только, мне кажется, это цепь порабощения", - подчеркнула дипломат.