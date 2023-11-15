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Захарова: Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению

Захарова: Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику в Украине.
В регионе
15 ноября 2023 г. 20:52
Захарова: Запад звериной хваткой вцепился в Армению
Мария Захарова

Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику в Украине.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Запад, чьи планы в украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра страны Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи".

"Только, мне кажется, это цепь порабощения", - подчеркнула дипломат.

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Версия на английском языке Zakharova: West, whose plans in Ukraine have failed, is now gripping Armenia 
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Ukraynada uğursuzluğa düçar olan Qərb indi də Ermənistandan yapışıb”

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